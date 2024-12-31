В Самаре для водителей и кондукторов новых автобусов пошили униформу

В Самаре водителей и кондукторов автобусов оденут в униформу, сообщает региональный минтранс.
В ведомстве напомнили, что правительством области выделено 1,7 млрд руб. на организацию автобусных пассажирских перевозок по регулируемому тарифу в областном центре по 22 популярным маршрутам.
"Одним из обязательных условий контрактов также является наличие у водительского и кондукторского состава специальной одежды — униформы, которая уже пошита перевозчиками и станет обязательной с нового 2025 года", — указывается в сообщении.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.