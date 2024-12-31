В Самаре для водителей и кондукторов новых автобусов пошили униформу

В Самаре водителей и кондукторов автобусов оденут в униформу, сообщает региональный минтранс.

В ведомстве напомнили, что правительством области выделено 1,7 млрд руб. на организацию автобусных пассажирских перевозок по регулируемому тарифу в областном центре по 22 популярным маршрутам.

"Одним из обязательных условий контрактов также является наличие у водительского и кондукторского состава специальной одежды — униформы, которая уже пошита перевозчиками и станет обязательной с нового 2025 года", — указывается в сообщении.