В новогоднюю ночь в Самаре в крупном пожаре погибли два человека

Во вторник, 31 декабря, в 23:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании общежития в пер. Костромской, 11 в Промышленном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

В 01:59 1 января пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Пожарно-спасательными подразделениями спасены 40 человек, в том числе 5 детей, эвакуировано 96 человек, в том числе 14 детей. Погибли 2 человека: 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается.

Для тушения пожара привлекались 120 специалистов и 30 единиц техники.

В пресс-службе прокуратуры Самарской области уточнили, что возгорание произошло в бытовой комнате общежития.

"В связи с сильным задымлением (в комнате хранили летнюю резину от а/м) погибли двое человек проживающих в смежных с помещением квартирах", - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Промышленного района контролирует установление обстоятельств пожара в общежитии. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.