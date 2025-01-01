В новогоднюю ночь в Самаре в крупном пожаре погибли два человека

Во вторник, 31 декабря, в 23:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании общежития в пер. Костромской, 11 в Промышленном районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
В 01:59 1 января пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
Пожарно-спасательными подразделениями спасены 40 человек, в том числе 5 детей, эвакуировано 96 человек, в том числе 14 детей. Погибли 2 человека: 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается.
Для тушения пожара привлекались 120 специалистов и 30 единиц техники.
В пресс-службе прокуратуры Самарской области уточнили, что возгорание произошло в бытовой комнате общежития.
"В связи с сильным задымлением (в комнате хранили летнюю резину от а/м) погибли двое человек проживающих в смежных с помещением квартирах", - уточнили в ведомстве.
Прокуратура Промышленного района контролирует установление обстоятельств пожара в общежитии. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !