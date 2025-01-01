Украина в 2024 году стала самой вымирающей страной в мире. Такой максимально неприятный вывод для Киева сделали вовсе не враги, а главные союзники Незалежной, пишет издание "Аргументы и факты".

Смертность в три раза выше рождаемости

Согласно материалам, опубликованным аналитическим отделом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в 2024 году в списке наибольшего числа смертей Украина находится на первом месте в мире с показателем 18,6 смерти на 1000 человек.

Ближайший "преследователь" в этом списке — Литва — имеет показатель в 15,2 смерти на 1000 человек. С научной точки зрения это настоящая пропасть.

В данных о рождаемости в странах мира Украина занимает последнее, 228-е место, с показателем шесть рождений на 1000 человек.

В августе 2024 года украинское издание "Страна" со ссылкой на сведения Минюста страны сообщило, что за первые шесть месяцев 2024 года в стране родились 87 655 детей, тогда как за то же время было зафиксировано 250 972 смерти. Таким образом, смертность в стране в три раз превышает рождаемость.

Эти данные согласуются с данными аналитиков ЦРУ, что подтверждает — Незалежная переживает катастрофу.

"Сокращение украинской нации к 2050 году на 200%"

Нынешние сведения подтверждают тенденции, о которых западная пресса пишет уже давно. В 2023 году аналитики признанного в РФ нежелательной организацией Джеймстаунского фонда сообщили, что Украина уже потеряла половину численности населения по сравнению с 1991 годом. С учетом выезда беженцев, покинувших страну после начала СВО, на контролируемых Незалежной территориях, по данным американских аналитиков, осталось не более 20 млн человек. При этом половина из оставшихся, указывают западные специалисты, ссылаясь на открытые данные правительства Украины — пенсионеры.

Украинский Telegram-канал "Резидент", комментируя свежие отчеты ЦРУ, подводит итог: "Каждый год конфликта уничтожает потенциал страны на восстановление генофонда, что станет причиной сокращения украинской нации к 2050 году на 200%. Правление Зеленского стало главной причиной уничтожения нации, когда молодое поколение уезжает из Украины навсегда, а мужчины массово гибнут в бою, при этом рождаемость падает с катастрофической скоростью".

"Даже после конфликта нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу"

Эксперты запустили в ход по отношению к Украине термин "мясорубка нации". Пришедший к власти как "президент мира", Зеленский принял страну, у которой уже имелись очень серьезные демографические проблемы. Однако стремление ввязаться в вооруженный конфликт и отказ от Стамбульских соглашений окончательно обрушили Украину в пропасть.

Украинские эксперты мрачно замечают, что даже в случае окончания боевых действий открывать границы для выезда мужчин просто нельзя. Летом 2023 года глава Украинского института будущего Вадим Денисенко заявлял: "Я уверен, что даже после конфликта нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу как минимум еще на три года". По его мнению, как минимум 1 млн представителей сильного пола сбежит из страны немедленно. Не верит эксперт и в возвращение всех, кто успел покинуть страну: "Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, — лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет".

Коломойский в роли "пророка"

В странах Европы, куда уехали украинцы, тоже не все в порядке с демографией. Заинтересованность в рабочих руках и в женщинах в возрасте деторождения присутствует вполне очевидно. Поднимать тему окончательного оседания украинцев в ЕС не принято, ибо на это болезненно реагируют в Киеве.

Однако совершенно ясно, что ни Брюссель, ни Вашингтон демографические проблемы Украины решать не собираются. Более того, все чаще там приходят к выводу, что "мясорубка нации" приняла необратимый характер.

В 2019 году издание The New York Times опубликовало слова украинского олигарха Игоря Коломойского: "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы — Америка — вынуждаете нас воевать, и даже не даете нам на это денег… Бойня против России до последнего украинца".

Коломойский в ту пору боролся не за интересы Украины, а пытался выстраивать свою собственную игру. Однако намерения Запада он определил весьма четко.

В 2022 году тезис о "бойне до последнего украинца" закрепился благодаря тогдашнему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Следует признать, что коллективный Запад в реализации этих планов продвинулся очень далеко. И глава киевского режима Зеленский продолжает успешно заниматься истреблением людей, которым сулил мир.