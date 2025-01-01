Председатель СК РФ поставил на контроль проверку по обращению самарцев, которые жаловались на плохое обслуживание домов

Самарцы опубликовали комментарий-обращение в аккаунте Информационного центра СК России "ВКонтакте". Жители пожаловались на нарушение прав, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

На протяжении длительного времени сотрудники коммунальной службы и управляющей компании не обслуживали и не ремонтировали внутриквартальные и внутридомовые канализационные системы многоквартирных домов, из-за чего возникают регулярные прорывы изношенных трубопроводов.

Многочисленные обращения граждан результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принято.

В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", — отмечается в сообщении.