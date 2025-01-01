Председатель СК РФ поставил на контроль проверку по обращению самарцев, которые жаловались на плохое обслуживание домов

Самарцы опубликовали комментарий-обращение в аккаунте Информационного центра СК России "ВКонтакте". Жители пожаловались на нарушение прав, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
На протяжении длительного времени сотрудники коммунальной службы и управляющей компании не обслуживали и не ремонтировали внутриквартальные и внутридомовые канализационные системы многоквартирных домов, из-за чего возникают регулярные прорывы изношенных трубопроводов.
Многочисленные обращения граждан результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принято.
В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", — отмечается в сообщении.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???