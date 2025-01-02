Заведено уголовное дело о драке в новогоднюю ночь в Самаре

В ходе мониторинга СМИ следователями СК выявлены публикации, в которых сообщается о том, что в Самаре в новогоднюю ночь на одной из улиц Кировского района произошла драка, в результате которой могли пострадать несколько человек.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?