Заведено уголовное дело о драке в новогоднюю ночь в Самаре

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В ходе мониторинга СМИ следователями СК выявлены публикации, в которых сообщается о том, что в Самаре в новогоднюю ночь на одной из улиц Кировского района произошла драка, в результате которой могли пострадать несколько человек.