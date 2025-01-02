Из ТЦ на Московском шоссе в Самаре эвакуировано 300 человек

В четверг, 2 января, в 11:14 в ТРК "Аутлет Молл Letout" на Московском шоссе в Самаре на первом этаже в ресторане "Патари" произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.