Из ТЦ на Московском шоссе в Самаре эвакуировано 300 человек

В четверг, 2 января, в 11:14 в ТРК "Аутлет Молл Letout" на Московском шоссе в Самаре на первом этаже в ресторане "Патари" произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
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