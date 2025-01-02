В Самарской области зарегистрировано 68 тысяч владельцев гражданского оружия

126,5 тысяч единиц гражданского оружия было зарегистрировано в Самарской области на конец 2024 года. Оно хранится у 68 тысяч жителей. Об этом рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.

"Из них владельцев огнестрельного оружия с нарезным стволом 13,5 тысяч человек, у них на руках почти 21 тысяча единиц оружия. Владельцев гладкоствольного оружия 56 тысяч человек, у них 78,8 тысяч единиц оружия. Владельцев травматического оружия — 22 тысячи человек, у них в пользовании 24,5 тысяч единиц оружия", — уточнили в Росгвардии.

При этом, по итогам 2024 г. в регионе зарегистрировано четыре преступления, фигурантами которых являлись владельцы оружия. Учет преступлений с незарегистрированным оружием в Росгвардии не ведут. В полиции такие данные не предоставили, сославшись на закон о статистическом учете.

Также в Росгвардии пояснили, что в соответствии с требованиями части 11 статьи 13 ФЗ № 150 "Об оружии", гражданам РФ не разрешается иметь в собственности свыше следующего количества гражданского оружия отдельных категорий, если оно не является предметом коллекционирования:

1. Пять единиц огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

2. Десять единиц общего количества охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом (при наличии права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом).

3. Пять единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом.

4. Пять единиц охотничьего метательного стрелкового оружия.

5. Две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения.

6. Десять единиц общего количества оружия, указанного в пунктах 1 и 2.

Если человек хочет иметь больше оружия, то нужно оформить лицензию на коллекционирование гражданского оружия. На конец года в регионе была оформлена 121 такая лицензия. У ее владельцев на хранении было 2150 единиц оружия.

Для предупреждения вооруженной преступности по инициативе регионального управления Росгвардии в госпрограмму региона "Обеспечение правопорядка в Самарской области" включили возможность сдачи гражданами незаконно хранящегося оружия и боеприпасов на возмездной основе. Постановлением правительства от 30 апреля 2014 г. определены выплаты. Например, в 2024 г. был выделен 1,4 млн рублей. Жители сдали оружия на общую сумму 658 тыс. рублей. Сдано в рамках программы было 100 снарядов, 2 единицы оружия с нарезным стволом, 13 единиц гладкоствольного оружия, 1 газовое оружие, 362 патрона к огнестрельному оружию.