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Общество

Полиция предупреждает жителей региона о телефонных мошенниках

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД по Самарской области предупреждает жителей региона о телефонных мошенничествах.

"Поступил звонок из правоохранительных ведомств, банка, оператора сотовой связи или из каких-либо других государственных органов? Рассказывают о мнимых злоумышленниках, которые якобы вот-вот завладеют вашими сбережениями и перечислят их на финансирование противоправной деятельности, и убеждают "обезопасить" свои накопления? Немедленно кладите трубку! Это мошенники! Их цель — завладеть вашими накоплениями, а затем под предлогом их возврата подтолкнуть вас на совершение преступления", - сообщают полицейские.

Уже неоднократно поступали сообщения о поджогах отделений банков, МФЦ, машин правоохранительных ведомств. Во всех случаях исполнителями были обычные граждане, попавшиеся на уловки аферистов.

Напоминаем: 

- Позвонили мнимые представители государственных органов, финансовых учреждений, операторов сотовой связи или портала "Госуслуги" — не задумываясь кладите трубку. Не дайте возможности аферистам ввести вас в заблуждение.

- Самостоятельно перепроверьте поступившую информацию по официальным телефонам организаций или ведомств.

- Если стали жертвой мошенничества или вас склоняют к совершению преступления — немедленно обратитесь в полицию.

- Будьте бдительны, не дайте себя запугать или обмануть!

Кроме того, участились случаи звонков и сообщений от якобы друзей и родственников, которые просят перевести небольшую сумму денежных средств. Будьте осторожны: не отправляйте никаких денежных переводов, сначала перезвоните близким или попытайтесь связаться через знакомых. Не поддавайтесь на уловки мошенников.

Гид потребителя

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