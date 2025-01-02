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В Красноярском районе от падения льда с крыши пострадал ребенок

КРАСНЫЙ ЯР. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 января, в 17:28 поступило сообщение о сходе наледи с крыши многоквартирного жилого дома в Новосемейкино на улице Рудничная, 23.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В результате происшествия пострадал пятилетний мальчик. Ребенок направлен на медицинский осмотр в Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

МЧС России предупреждает:

— не приближайся к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не разрешай находиться в таких местах детям;

— если есть ограждение и предупреждающие таблички, не пытайся проникнуть за ограждение. Обойди опасное место;

— не паркуй под крышами домов автомобили;

— самостоятельно не сбивай снежную наледь или сосульки. Это может быть опасно и для человека работающего на высоте, и для случайных прохожих;

— своевременно информируй домоуправляющую компанию об образовании сосулек.

Гид потребителя

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