В Красноярском районе от падения льда с крыши пострадал ребенок

В четверг, 2 января, в 17:28 поступило сообщение о сходе наледи с крыши многоквартирного жилого дома в Новосемейкино на улице Рудничная, 23.
В результате происшествия пострадал пятилетний мальчик. Ребенок направлен на медицинский осмотр в Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
МЧС России предупреждает:
— не приближайся к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не разрешай находиться в таких местах детям;
— если есть ограждение и предупреждающие таблички, не пытайся проникнуть за ограждение. Обойди опасное место;
— не паркуй под крышами домов автомобили;
— самостоятельно не сбивай снежную наледь или сосульки. Это может быть опасно и для человека работающего на высоте, и для случайных прохожих;
— своевременно информируй домоуправляющую компанию об образовании сосулек.
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