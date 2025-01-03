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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция психолога Натальи Богдан

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С декабря в культурном центре "ЗИМ Галерея" работает экспозиция работ самарского художника Ивана Ключникова "Зодиак". В поддержку темы выставки 4 января в 16:00 практикующий психолог, кандидат психологических наук Наталья Богдан прочитает лекцию "Верить или знать? Что выбираем…" (18+).

Почему нам так важно во что-то верить, с кем-то разделять свои тревоги и ждать чуда? Причем, зачастую нам проще поверить в невозможное, чем в самих себя. Об этом порассуждаем вместе с Натальей и поищем точку опоры.

Вход свободный.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший "Спортзавод")

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