В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция психолога Натальи Богдан

С декабря в культурном центре "ЗИМ Галерея" работает экспозиция работ самарского художника Ивана Ключникова "Зодиак". В поддержку темы выставки 4 января в 16:00 практикующий психолог, кандидат психологических наук Наталья Богдан прочитает лекцию "Верить или знать? Что выбираем…" (18+).

Почему нам так важно во что-то верить, с кем-то разделять свои тревоги и ждать чуда? Причем, зачастую нам проще поверить в невозможное, чем в самих себя. Об этом порассуждаем вместе с Натальей и поищем точку опоры.

Вход свободный.