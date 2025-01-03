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Общество

В Тольятти состоятся "Рождественские маневры"

ТОЛЬЯТТИ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 января, в Тольятти Парковом комплексе истории техники пройдет традиционное мероприятие "Рождественские маневры", сообщает региональный минкульт.

Фото: министерство культуры Самарской области

С 12:00 до 13:00 — праздничная программа, в которой выступят коллективы Культурно-досугового центра "Буревестник". 

Настроение гостям будут создавать Дед Мороз и Ванана-Парк. Призы для конкурсов и викторин предоставит Фактор Кино. Также в планах: хоккей с метлами, богатырские забавы, лазертаг.

С 13:00 до 14:00 — реконструкция событий Первой мировой войны.

Будет реконструирован один из боев Митавской операции, которая началась 5 января 1917 года. Другое название операции –Рождественские бои. Операция проводилась силами 12-я полевой армии под командованием генерала Р. Д. Радко-Дмитриева с целью обезопасить Ригу от захвата германскими войсками и сохранить инициативу для дальнейших наступлений. Здесь были опробованы комбинированные способы атаки и оперативная маскировка. В последствии этот опыт применялся и на других фронтах.

О своем участии в реконструкции заявили около 10 исторических клубов Поволжья.

Организаторами являются КВИР 147 пехотный Самарский полк и Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова.

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