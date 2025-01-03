В Тольятти состоятся "Рождественские маневры"

В воскресенье, 5 января, в Тольятти Парковом комплексе истории техники пройдет традиционное мероприятие "Рождественские маневры", сообщает региональный минкульт.
С 12:00 до 13:00 — праздничная программа, в которой выступят коллективы Культурно-досугового центра "Буревестник".
Настроение гостям будут создавать Дед Мороз и Ванана-Парк. Призы для конкурсов и викторин предоставит Фактор Кино. Также в планах: хоккей с метлами, богатырские забавы, лазертаг.
С 13:00 до 14:00 — реконструкция событий Первой мировой войны.
Будет реконструирован один из боев Митавской операции, которая началась 5 января 1917 года. Другое название операции –Рождественские бои. Операция проводилась силами 12-я полевой армии под командованием генерала Р. Д. Радко-Дмитриева с целью обезопасить Ригу от захвата германскими войсками и сохранить инициативу для дальнейших наступлений. Здесь были опробованы комбинированные способы атаки и оперативная маскировка. В последствии этот опыт применялся и на других фронтах.
О своем участии в реконструкции заявили около 10 исторических клубов Поволжья.
Организаторами являются КВИР 147 пехотный Самарский полк и Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.