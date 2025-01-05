Баскетболисты "Самары" проиграли в Екатеринбурге "Уралмашу"

В субботу, 4 января, в Екатеринбурге БК "Самара" сыграл с местным "Уралмашем".

Самарцы неудачно начали маты и уже через полторы минуты отставали на восемь очков — 0:8. Затем дела улучшились, и к концу первого периода "Самара" практически ликвидировала отставание — 19:20.

В начале второго периода волжане все же сравняли счет. Однако хозяева поля не отдали инициативу и к середине четверти обеспечили себе отрыв больше 10 очков. В итоге самарцы смогли завершить период со счетом 31:39.

В третьей четверти "Самара" неплохо набирала очки, но сократить отставание не удавалось менее, чем на два очка. Итог периода — 48:50.

Заключительная десятиминутка прошла в том же ключе — самарцы старались и сокращали отставание до минимума, но вырваться вперед не могли. В результате волжане проиграли — 64:68.

Следующий матч БК "Самара" проведет 8 января с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.