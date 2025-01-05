Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о разрушающемся памятнике архитектуры в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов исторического здания.

Ранее в СМИ появилась информация о плохом содержании многоквартирного дома на ул. Куйбышева, который является памятником архитектуры.

11 лет назад в здании 1917 г. постройки провели капитальный ремонт кровли с многочисленными нарушениями. В результате теперь дом регулярно затапливает, в квартирах сырость и плесень, в стенах появились трещины, а потолочные перекрытия начали разрушаться. При этом для устранения дефектов ничего не делается.

В связи с этим СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело.