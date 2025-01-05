Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о разрушающемся памятнике архитектуры в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов исторического здания.
Ранее в СМИ появилась информация о плохом содержании многоквартирного дома на ул. Куйбышева, который является памятником архитектуры.
11 лет назад в здании 1917 г. постройки провели капитальный ремонт кровли с многочисленными нарушениями. В результате теперь дом регулярно затапливает, в квартирах сырость и плесень, в стенах появились трещины, а потолочные перекрытия начали разрушаться. При этом для устранения дефектов ничего не делается.
В связи с этим СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?