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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о разрушающемся памятнике архитектуры в Самаре

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов исторического здания.

Ранее в СМИ появилась информация о плохом содержании многоквартирного дома на ул. Куйбышева, который является памятником архитектуры.

11 лет назад в здании 1917 г. постройки провели капитальный ремонт кровли с многочисленными нарушениями. В результате теперь дом регулярно затапливает, в квартирах сырость и плесень, в стенах появились трещины, а потолочные перекрытия начали разрушаться. При этом для устранения дефектов ничего не делается.

В связи с этим СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело.

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