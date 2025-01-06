Егор Амосов: "Поступали предложения от московских команд, из Питера, но выбрал родной город"

Герой этого интервью в свои 16 уже играет за основную команду Единой Лиги ВТБ, вызывается в молодежную сборную России и при этом успевает учиться и готовиться к экзаменам. Игрок баскетбольного клуба "Самара" Егор Амосов рассказал "Волга Ньюс" о начале своей спортивной карьеры, о том, какая цель стоит перед командой в 2025 году и чем отличается российский баскетбол от китайского.

— Егор, ты родился в Самаре, расскажи немного про свое детство?

— Да, родился я в Самаре, но шесть лет до школы я прожил в Новокуйбышевске, потом приехал вновь в Самару, пошел в школу и вскоре пришел на баскетбол.

— А чем занимаются твои родители?

— Оба работают. Отец, например, играл в волейбол на полупрофессиональном уровне, но это было давно-давно, до моего рождения.

— Кто привел тебя на баскетбол?

— Большую часть мне дал дедушка, который с четырех лет начал прививать мне любовь к спорту. Он работал учителем физкультуры в Новокуйбышевске и давал мне все знания по многим видам спорта, а также он был из тех учителей, которые наглядно показывали, как правильно выполнять упражнения. Когда пришел в школу, тренер позвал на тренировку, а я уже какие-то основы знал и немножко был лучше, чем другие.

В восемь лет впервые посмотрел игру в живую, был на домашнем матче БК "Самара" — "Красные Крылья" не застал.

— Расскажи немного о первом тренере?

— Первый тренер — Юрий Добрынин. Дал основы баскетбола. В тот момент Юрий Сергеевич взял нас и еще тренировал старший год, поэтому я мог заниматься с ребятами, которые были на шесть лет старше меня. Он привил мне старание, понимание, что нужно больше и усерднее работать. Посещает ли он мои матчи, честно не знаю, может быть, бывал.

Основной состав "Самары": как все началось

— Август 2022 года, ты доигрываешь сезон в "Самара-СШОР-1", выигрываешь первенство России среди 2008 года, становишься MVP турнира и дальше подписываешь четырехлетний контракт с основной командой "Самары". Были ли другие варианты для продолжения карьеры?

— Поступали предложения от московских команд, из Питера, но выбрал родной город.

— 26 марта 2023 года, дебютный матч в Единой Лиге ВТБ против "Енисея" в Красноярске (74-79) в возрасте 15 лет и 61 дня. Предчувствовал, что тебя выпустят?

— Это было ожидаемо, тренер, тогда еще Сергей Базаревич, сказал, будь готов всегда, будешь готов — сыграешь. Сергей Валерьянович был отзывчивым по отношению к игрокам, был терпеливым. Потом пришел Дражен Анзулович, и баскетбол стал быстрее.

— В первом сезоне "Самара", будем честны, показала себя неудовлетворительно (не вышла в плей-офф). При Дражене вы смогли выйти в плей-офф. Какие сейчас цели у команды?

— Сейчас главная задача у команды — развитие местных игроков, и в принципе русских. Уход легионеров — стал сильным ударом по команде, но сейчас раскрываются русские игроки, которые могут отыгрывать столько же по времени, как иностранцы. Антон Карданахишвили сейчас раскрывается с лучшей стороны, Данила Чикарев показывает уровень, что может играть с сильными соперниками.

— С кем больше общался из легионеров?

— С Насиром Бруксом. Он всегда был веселым, к тому же мы с ним были соседями по комнате, мы часто общались, и мой английский развивался.

— После матча с ЦСКА в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в следующем сезоне в Единой Лиге ВТБ может появиться команда, состоящая только из воспитанников самарского баскетбола. Как считаешь, это хорошая идея?

— Не знаю, покажет вторая часть сезона, скорее всего.

Вызов в сборную России: развитие и международные турниры

— С 2022 года ты вызываешься в национальную команду, сначала U-16, а с июня 2024 года уже в U-20, это нормальная история, когда приглашают в команду постарше?

— Да, это хороший опыт играть с ребятами, которые на год, на два, на три старше тебя. Ты узнаешь что-то новое, получаешь более качественный баскетбол, больше контакта, и это оказывает хорошее влияние на игрока.

— Правильно понимаю, что пока в твоей международной карьере только два турнира, в Минске и Китае, где было сложнее играть?

— Мы еще были на турнире U-20 в Израиле, было интересно играть против сборной Анголы, в составе которой были ребята, игравшие в НБА. Еще хороший матч был против Сербии совсем недавно. Когда были в российско-китайских играх, сыграли три матча против сборной Китая. Они запомнились тем, что у них был быстрый баскетбол — при том, что китайские игроки менее рослые, но они компенсировали это быстрым движением мяча, качеством бросков.

— На данный момент российские команды и сборная России отстранена от международных турниров — таких как Евролига, чемпионат Европы и чемпионат мира. Как считаешь, сборная России уже привыкла или это упущение для всех?

— Конечно, обидно, что нет конкуренции в этом плане, играем с одними и теми же, но для некоторых это все равно развитие, потому что сборная пополняется новыми игроками, для всех это будет хорошим опытом.

Школа, хобби и социальные сети

— После школы планируешь поступать в университет? Если да, то на какую специальность?

— Да, выбрал физико-математический уклон, а там как получится. Буду сдавать физику, русский и математику — я не гуманитарий (смеется). Буду ли я совмещать учебу и спорт? Совмещать буду 100%, и, наверное, даже больше отдаваться спорту.

— Важно ли сегодня высшее образование для спортсмена?

— Это как запасной вариант, никто не знает, что может случиться в жизни, как дальше будет разворачиваться карьера.

— А переезжать от родителей в 18 лет — это норма?

— Да, конечно, но для этого должны быть какие-то причины — например, другой город, страна, другой клуб — тогда да.

— Чем занимаешься в свободное от тренировок и учебы время? Может, играешь в игры, читаешь или любишь гулять?

— Отдыхаю дома, так как мало свободного времени. Я сейчас посещаю школу, хожу на тренировки, и у меня еще репетитор. Нужно готовиться к экзаменам, поэтому, когда есть немного свободного времени, могу поспать, сон — это важно.

— А ты активно ведёшь социальные сети? Не хотел бы развиваться, как Ваня Лазарев?

— Нет, вообще нет. Как Ваня, не хотел бы развиваться, у него немного другая деятельность, он показывает баскетбол изнутри, а другие баскетболисты, которые ведут соцсети просто выкладывают фотки, видео, хайлайты — лучшие моменты с игр.

— Какой город хотел бы посетить, а в каком пожить?

— Казань — хороший город. Загруженные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, мне не очень симпатичны.

— Назови три положительных и три отрицательных качества в характере?

— Отзывчивость, доверие и доброта. Из отрицательных — бывает, самооценку себе завышаю часто, но, к слову, болельщикам никогда не отказывал в автографе или в общении. Второе, лень, наверное, иногда проскакивает моментами, когда не хочется что-то делать.

— Когда в последний раз был в стрессовой ситуации?

— На игре, когда тренер кричит, что ты как-то не так что-то делаешь на площадке.

— Продолжи фразу: если бы не баскетбол, я…?

— Я бы учился больше, чем учусь сейчас, это факт.

— Что делает тебя счастливым?

— Скажу банально, но для кого-то очевидно — спорт.