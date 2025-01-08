АвтоВАЗ перестал выпускать самую дешевую версию Lada Niva Travel

АвтоВАЗ с начала 2025 г. перестал выпускать базовую версию Lada Niva Travel, пишет лада.онлайн.

В конце ноября прошлого года автозавод обновил все комплектации Lada Niva Travel, добавив водительскую фронтальную подушку безопасности, полнофункциональную систему вызова экстренных служб ЭРА ГЛОНАСС и трехспицевый руль.

Базовая комплектация Classic'24 имела рекомендованную розничную цену (РРЦ) — 1 334 000 рублей. С начала года эта версия исполнения в официальном прайс-листе получила пометку "не производится", из опций убрали "Подушка безопасности водителя", а РРЦ изменили на 1 314 000 р.

Таким образом, самая доступная выпускаемая комплектация сейчас является Comfort'24 с РРЦ 1 443 000 руб., пишет издание.