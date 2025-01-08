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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" проиграл "Енисею" — 73:77

КРАСНОЯРСК. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" в выездном матче Премьер-лиги уступила "Енисею" — 73:77.

Команда начала встречу вполне уверенно. Попадания Александры Марченковой, Дарьи Курильчук и Анны Кузнецовой позволили ей вести в счете первые несколько минут. Но несколько потерь — и хозяйки с готовностью перехватили инициативу, быстро обеспечив себе двузначное преимущество: 13:23 после стартового периода. В самом начале второго отставание "Самары" достигло уже "-15", и только в середине десятиминутки Сабина Абайдуллина и Анна Кузнецова запустили неплохой для нашей команды отрезок. Благодаря активности Александры Марченковой и трехе от Дарьи Курильчук к большому перерыву удалось сократить разницу почти вдвое: 28:36.

Еще два трехочковых самарские снайперы припасли на начало третьего периода: попадания Дарьи Курильчук и Сабины Абайдуллиной позволили подобраться к сопернику уже вплотную: 40:42 к середине десятиминутки. "Енисей" реализовал несколько атак подряд, вернув себе более-менее комфортный задел. И все же к заключительной четверти интрига в матче еще была жива: 46:55. Но сил у сибирячек на решающий отрезок осталось ощутимо больше: к середине четвертого периода они вновь оторвались на 15 очков (48:63). Впрочем, и наша команда сдаваться не собиралась: Елизавета Колотовкина попала издали, а через минуты треха от Маргариты Золотухиной подытожила минутный рывок 10:0.

Но и это было еще не все! Ничуть не смущающаяся в Премьер-лиге Маргарита Золотухина еще раз точна из-за дуги, Елизавета Колотовкина реализовала "2+1" — за две минуты до сирены гости вырвались вперед: 66:65! И тут же хозяйки вернули себе лидерство, зайдя в концовку с небольшим, но все же заделом. "Самара" билась до последних мгновений, но спастись уже не сумела.

73:77 — поражение "Самары".

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