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Самарец пойдет под суд за работу курьером у мошенников

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заведено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничеств на территории Самарской и Оренбургской областей. 

Студент четвертого курса одного из самарских ВУЗов летом в сети Интернет нашел объявление о работе курьером. Работодатель пообещал заработок и уточнил, что его обязанность — забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчетные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Для "устройства на работу" аноним потребовал только фото с паспортом.

Молодой человек выполнил условия и вместе с неустановленными мошенниками обманул пять человек по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Пострадавшие — пожилые люди. В одном из случаев жительница Самары дважды передавала курьеру деньги. Первый раз растерянная пожилая женщина выполнила условия звонившего ей незнакомца и передала имеющиеся у нее дома 200 тыс. руб., во второй раз — она сняла со счета в банке 100 тыс. руб. и также отдала их курьеру.

Злоумышленник был задержан на территории Кинель-Черкасского района, когда он, забрав деньги у двух пенсионеров, перевел часть "работодателю" и намеревался покинуть районный центр на такси.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Общий ущерб, причиненный жертвам мошенничества, превысил 800 тыс. рублей.

Обвиняемый возместил пострадавшим причиненный ущерб в полном объеме.

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