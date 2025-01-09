Самарец потерял деньги, пытаясь попасть на выставку вина

В Самаре 34-летний безработный мужчина стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший увидел рекламу выставки, перешел на якобы официальный сайт и ввел там данные своей банковской карты. После этого он сообщил позвонившему незнакомцу пришедший код из СМС. После этого с карты самарца списали 9 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.