Самарец потерял деньги, пытаясь попасть на выставку вина

В Самаре 34-летний безработный мужчина стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевший увидел рекламу выставки, перешел на якобы официальный сайт и ввел там данные своей банковской карты. После этого он сообщил позвонившему незнакомцу пришедший код из СМС. После этого с карты самарца списали 9 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?