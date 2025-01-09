16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волшебная фабрика желаний: "Ростелеком" подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи В течение месяца три новых трехсекционных трамвая начнут курсировать по Самаре Из уютных студий в промзону: примеры неожиданных фотолокаций от молодых фотографов Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Самару

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Волшебная фабрика желаний: "Ростелеком" подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровые помощники Деда Мороза продемонстрировали значительный рост активности: в 2024 году они обработали свыше 153 тысяч звонков на горячую линию от детей и взрослых — на 18 тысяч больше, чем в прошлом году. Федеральный проект третий год подряд реализует "Ростелеком Контакт-центр" (D/O: Digital Operator) при поддержке "Почты России" и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Количество обращений на федеральный бесплатный номер ежегодно увеличивается, что свидетельствует о растущей популярности сервиса. Наибольшее количество звонков поступило из Москвы и Московской области (8 242), Тюменской области (5 999), Екатеринбурга и Свердловской области (5 665), Краснодарского края (5 236), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3 971), Челябинской области (3 639), Республики Татарстан (2 732), Ростовской области (2 652), Самарской области (2 379) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2 176).

По телефону бесплатной горячей линии дети разгадывали зимние загадки, рассказывали Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставляли пожелания Деду Морозу. Традиционно самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструктор), сладости и спортивный инвентарь. Самыми милыми мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников "Ростелекома", стали пожелания "счастья маме и папе", "хороших оценок", и "чтобы все были здоровы". Помимо просьб о подарках дети обращались и к самому Деду Морозу, желали ему здоровья и счастья.

Горячая линия Деда Мороза стремительно набирает популярность среди юных представителей поколения Альфа. Самыми активными абонентами, которые звонили на горячую линию, были дети в возрасте от пяти до десяти лет, на втором месте по количеству обращений — малыши с одного года до пяти лет. Эти дети с самого рождения тесно связаны с технологиями, которые стали неотъемлемой частью их повседневной жизни.

"Проект ежегодной горячей линии Деда Мороза родился как интересная идея, но стал популярным и уже успел стать родным и плановым. Каждый год наша команда вкладывает максимум усилий в его подготовку: обучает искусственный интеллект и роботов для ведения диалогов, подбирает голоса персонажей и зимние загадки, придумывает специальные звуковые эффекты. Мы понимаем, что дети с нетерпением ждут Нового года и открытия горячей линии, поэтому подходим к проекту с особой ответственностью, стараясь его сделать по-настоящему волшебным", — рассказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2