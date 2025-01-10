В Самарской области водителя большегруза поймали с подложными правами

Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, не имеющего права управлять транспортными средствами, передает ГУ МВД по Самарской области.
Осенью 2024 года сотрудники Госавтоинспекции на 143 км а/д "А-300 "Самара –Большая Черниговка" до Республики Казахстан" остановили для проверки документов большегруз SCANIA под управлением 25-летнего гражданина одной из соседних республик.
Мужчина предъявил водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств. Но полиция усомнилась в подлинности документа и отправила его на экспертизу. Выяснилось, что права "липовые" — сделаны на цветном струйном принтере репрографическим способом печати и не соответствуют образцу с оборотной стороны представленного водительского удостоверения (в нижней части отсутствуют буквенно-цифровое обозначение и штрих-код, то есть удостоверение имеет признаки подделки). По сведениям, полученным из базы данных, водительское удостоверение на имя задержанного не выдавалось, под используемым номером числиться водительское удостоверение другого человека.
Задержанный, работающий водителям, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Вину свою он признал и рассказал, что купил права по интернету, так как хотел работать на большегрузе, а в автошколе никогда не учился.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?