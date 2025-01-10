В Самарской области водителя большегруза поймали с подложными правами

Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, не имеющего права управлять транспортными средствами, передает ГУ МВД по Самарской области.

Осенью 2024 года сотрудники Госавтоинспекции на 143 км а/д "А-300 "Самара –Большая Черниговка" до Республики Казахстан" остановили для проверки документов большегруз SCANIA под управлением 25-летнего гражданина одной из соседних республик.

Мужчина предъявил водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств. Но полиция усомнилась в подлинности документа и отправила его на экспертизу. Выяснилось, что права "липовые" — сделаны на цветном струйном принтере репрографическим способом печати и не соответствуют образцу с оборотной стороны представленного водительского удостоверения (в нижней части отсутствуют буквенно-цифровое обозначение и штрих-код, то есть удостоверение имеет признаки подделки). По сведениям, полученным из базы данных, водительское удостоверение на имя задержанного не выдавалось, под используемым номером числиться водительское удостоверение другого человека.

Задержанный, работающий водителям, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Вину свою он признал и рассказал, что купил права по интернету, так как хотел работать на большегрузе, а в автошколе никогда не учился.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.