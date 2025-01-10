Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Самарской области на новогодних каникулах

Онлайн-кинотеатр KION от МТС рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели жители Самарской области на новогодних каникулах.
Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Самарской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.
Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года — 31 декабря и 2 января в период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул жители Самарской области отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры вышли семейные киноленты и мелодрамы. Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Самарской области в новогодний период стали:
"Первый номер" по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым и самарской актрисой Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Новый сезон сериала "Успешный" с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым в ролях. А также сериал "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным.
Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди жителей Самарской области в новогодние каникулы стали: "Один дома" с Маколеем Калкиным, драма "Великая" о военном фотокорреспонденте времен Второй мировой войны, а также турецкий комедийно-романтический сериал "Постучись в мою дверь".
Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние "огоньки". В целом, чаще других телеканалов отдавали предпочтение ТНТ, Россия 1 и РЕН ТВ.
Последние комментарии
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Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?