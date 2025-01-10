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Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Самарской области на новогодних каникулах

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-кинотеатр KION от МТС рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели жители Самарской области на новогодних каникулах.

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС проанализировали интересы жителей Самарской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили новый 2025 год.

Различными были предпочтения жителей региона в предновогодний период и первые дни 2025 года — 31 декабря и 2 января в период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул жители Самарской области отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры вышли семейные киноленты и мелодрамы. Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Самарской области в новогодний период стали:

"Первый номер" по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым и самарской актрисой Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Новый сезон сериала "Успешный" с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым в ролях. А также сериал "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным.

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди жителей Самарской области в новогодние каникулы стали: "Один дома" с Маколеем Калкиным, драма "Великая" о военном фотокорреспонденте времен Второй мировой войны, а также турецкий комедийно-романтический сериал "Постучись в мою дверь".

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние "огоньки". В целом, чаще других телеканалов отдавали предпочтение ТНТ, Россия 1 и РЕН ТВ.

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