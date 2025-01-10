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В Самаре жертвой кибермошенников стала 11-летняя школьница со смартфоном В Самарской области водителя большегруза поймали с подложными правами В Самаре отправится под суд сотрудник Росреестра В Самаре пересмотрят меру пресечения для фигуранта громкой аферы в медицинской сфере Самарец пойдет под суд за работу курьером у мошенников

Преступления Происшествия

В Самаре жертвой кибермошенников стала 11-летняя школьница со смартфоном

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале января в полицию Кировского района Самары обратилась 35-летняя женщина. Она заявила, что ее ребенок и она сама стали жертвами интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что через мессенджер "Телеграм" ее 11-летней дочери позвонил незнакомый мужчина и стал угрожать взломом банковских карт и оформлением на нее кредитов. Затем он прислал неизвестную ссылку.

После того, как девочка прошла по ссылке, беседа была удалена, а через 10-20 минут начали приходить оповещения о том, что с банковских карт ее мамы списываются денежные средства. Женщина заблокировала банковские карты, но к тому моменту уже был причинен значительный материальный ущерб в размере 130 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и полиция активно ищет злоумышленников.

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