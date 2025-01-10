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Преступления Происшествия

Уборщица дома-интерната выманила деньги у инвалида из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Самарской области заняться расследованием истории об обмане инвалида.

В СК обратился инвалид - житель Тольяттинского дома-интерната. Ранее мужчина сообщил в полицию о мошенничестве, но никаких результатов это не принесло.

В августе 2023 г. инвалид получил наследство после смерти родственника. Вскоре уборщица интерната уговорила его отдать ей деньги в качестве бессрочного и беспроцентного займа, а взамен обещала поселить потерпевшего у себя дома и обеспечить пожизненный уход. Вот только после получения денег женщина уволилась и пропала.

До сих пор к ответственности никого не привлекли. Полицейские вели проверку о мошенничестве, но дело не сдвинулось.

Теперь по поступившему обращению сотрудники СУ СК начали проверку о халатности. Также глава СК РФ потребовал, чтобы материал проверки из органов МВД передали сотрудникам СК.

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