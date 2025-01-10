Уборщица дома-интерната выманила деньги у инвалида из Тольятти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Самарской области заняться расследованием истории об обмане инвалида.
В СК обратился инвалид - житель Тольяттинского дома-интерната. Ранее мужчина сообщил в полицию о мошенничестве, но никаких результатов это не принесло.
В августе 2023 г. инвалид получил наследство после смерти родственника. Вскоре уборщица интерната уговорила его отдать ей деньги в качестве бессрочного и беспроцентного займа, а взамен обещала поселить потерпевшего у себя дома и обеспечить пожизненный уход. Вот только после получения денег женщина уволилась и пропала.
До сих пор к ответственности никого не привлекли. Полицейские вели проверку о мошенничестве, но дело не сдвинулось.
Теперь по поступившему обращению сотрудники СУ СК начали проверку о халатности. Также глава СК РФ потребовал, чтобы материал проверки из органов МВД передали сотрудникам СК.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?