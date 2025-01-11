"Самара-2" обменялась победами с питерским "Зенитом-М"

9 и 10 января "Самара-2" принимала действующего чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ, питерский "Зенит-М", сообщает пресс-служба волжан. Команды обменялась победами: 85:78 и 76:94.

Первый матч начался не очень удачно. Уже к середине стартового периода, пропустив трехминутный отрезок 0:13, самарцы сильно отстали: 5:21. Треха от Богдана Шувакина выправить ситуацию не помогла: в какой-то момент отставание достигло 19 очков. Хотя сверхдальнее попадание от Ильи Зайцева "под сирену" и вызвало взрыв восторга у болельщиков: 13:27 после первой четверти. Что-то, похожее на погоню, наша команда организовала в середине второго периода. Трехи от Егора Амосова и Богдана Шувакина помогли сократить разницу до "-9" (29:38 за две минуты до большого перерыва). А Георгий Маруфов и все тот же Амосов к большому перерыву и вовсе свели отставание к паре точных бросков: 33:38.

А спустя три минуты с начала третьего периода Иван Касьянов сравнял, наконец, счет — 44:44. А еще через пару минут, потраченных командами на обмен ударами, Егор Амосов дальним попаданием вывел самарцев вперед: 51:48. Но на заключительную десятиминутку соперники вышли вровень: 55:55. Ее уже вполне по-хозяйски начали самарцы. И усилиями Ивана Касьянова и Георгия Маруфова получили 7-очковый задел: 69:62 после трех с половиной сыгранных минут. Разыгравшийся Касьянов (12 очков за пять минут) помогал волжанам удерживать лидерство. Он же за три минуты до сирены довел преимущество до максимальных "+10" (80:70). Своего самарцы уже не упустили: 85:78.

Самыми результативными в составе самарской команды стали Иван Касьянов (26 очков) и Егор Амосов (21 очко). Никита Косяков к 5 очкам добавил 13 подборов, у Георгия Маруфова — 8 очков и 8 передач.

По похожему сценарию проходил и второй матч. Уже в стартовом периоде гости реализовали 5 из 8 дальних попыток, как и накануне, быстро добившись двузначного преимущества. Во второй четверти они уверенно удерживали лидерство, не давая нашей команде ни намека на возможность повторения вчерашнего сценария. А начало третьего периода и вовсе стало для хозяев кошмаром: "Зенит" выдал серию из пяти точных трехочковых, и отставание "Самары" выросло до "-39".

Только в этот момент самарцы, которых без устали поддерживали болельщики, встрепенулись и завершили четверть отрезком 14:1. Хотя перед заключительной десятиминуткой все же заметно отставали: 51:77. Но теперь уже у самарцев полетело издали: Алексей Кожемякин, Никита Швечихин и Артем Пивцайкин своими попаданиями сделали чудо вполне реальным: 67:80 к середине периода. Но гости ожили, да и самарцы вновь начали грешить ошибками. И чуда не произошло: 76:94.

Самыми результативными в составе волжан стали Никита Швечихин (16 очков) и Артем Пивцайкин (12 очков и 5 передач).

13 и 14 января "Самара-2" вновь сыграет дома: самарцы примут одного из лидеров чемпионата, столичный "ЦСКА-Юниор".