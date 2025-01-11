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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил МБА-МАИ — 78:80

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 января, БК "Самара" в домашнем матче Единой Лиги ВТБ уступил МБА-МАИ — 78:80, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: БК Самара

К середине стартового периода один Макар Коновалов набрал у гостей 11 против 9. Чуть подправил ситуацию вышедший со скамейки Михаил Кулагин, сразу же забросивший два мяча. А сверхсложная треха от Данилы Чикарева буквально утонула в восторженном реве болельщиков и помогла завершить четверть в свою пользу — 19:18.

Но во втором периоде нападение хозяев разладилось: 3 очка за пять минут. Гости перехватили инициативу и выдали рывок 10:0. Глеб Голдырев своим попаданием вроде бы придал нападению новый импульс, но москвичи лидерства уже не упускали. А ближе к большому перерыву и вовсе довели разницу до 11 очков: 29:40.

Несколько минут на раскачку "Самаре" потребовалось и в третьей четверти. Зато потом: три трехи подряд от Михаила Кулагина, еще одна треха от Егора Амосова — и все это за полторы минуты. От 13-очкового отставания остались лишь более чем отыгрываемые 3 очка (45:58). Но москвичи вернули себе контроль над игрой: 54:61 перед заключительным периодом.

И вновь москвичи убежали на дистанцию в 10+. Потребовался "героический баскетбол" от Андрея Сопина и Михаила Кулагина (10 очков на двоих за пару минут), чтобы вернуть матчу интригу: 68:72 к середине четверти. А за три минуты до сирены тот же Сопин вновь точен издали — 73:73! Но снова москвичи убежали вперед — и снова хозяева их настигли: 78:78 за полторы минуты до конца основного времени после быстрого отрыва в исполнении Егора Амосова.

Увы, последнее слово осталось за гостями. 78:80 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет уже 14 января, и вновь дома: команда примет "Локомотив-Кубань".

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