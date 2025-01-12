В Жигулевске полицейские оказали доврачебную помощь женщине с ножевым ранением

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали доврачебную помощь женщине с ножевым ранением, сообщает региональное ГУ МВД.

В середине декабря прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску от неравнодушных граждан поступило сообщение о шуме и криках в одной из квартир. Оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и ближайшие автопатрули.

Инспекторы ДПС, первые прибывшие на место происшествия, обнаружили в комнате истекающую кровью женщину, оказали ей первую доврачебную помощь и вызвали медиков, после чего задержали находящегося в квартире супруга местной жительницы — буйного мужчину, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли мужскую одежду, а также предполагаемое орудие преступления — нож, с пятнами бурого цвета, похожими на кровь.

Полицейские доставили 55-летнего задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой он не совладал с эмоциями, схватил лежавший на столе нож и ударил женщину в область живота.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.