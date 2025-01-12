Владислав Коновалов: "Сейчас нам нужно быть всем вместе"

После поражения от МБА-МАИ (78:80) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также прокомментировал, связан ли выход Андрей Сопина и Глеба Голдырева в стартовом составе против бывшей команды.

"Что касается игры и тактических действий. На самом деле, не так много времени для подготовки, два дня — и новая игра. После "Зенита" мы были настроены на МБА, это хорошая команда, слаженная и организованная, давно играющая в своей системе. Задуманное нами было исполнено. Эмоции стресса в концовке, наверное, были не в нашу сторону. В начале четвертой четверти мы, видимо, упустили тот ритм, могли бы сыграть намного надежнее, чего и ожидали. Но контроль игры, считаю, был достаточно хорошим, зная о том, что и Кулагина, конечно, прессинговали по всей площадке, но он с честью и достоинством показывает свои лидерские качества, чем помогает нам в нападении. Мы держали ритм игры. Спасибо Александру Полинкевичу, который помогал мне в матче и следил за защитными действиями игроков МБА, чтобы мы находили моменты для атаки. И спасибо болельщикам: игроки ждут от них энергии и эмоций и стараются вернуть их обратно хорошей игрой. Сейчас нам нужно быть всем вместе", — ответил тренер самарцев.

Также Владислав Николаевич объяснил, почему выпустил с первых минут Андрея Сопина и Глеба Голдырева: "Мы именно поменяли игроков в последний момент чисто из-за тактических соображений, не было никакого иного акцента. На самом деле, этот стереотип про бывших, какие-то обиды — я убираю эту историю. Бывает наоборот, не складывается игра, если пытаешься настраивать баскетболиста против бывшей команды", — подытожил Коновалов.