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Баскетбол Спорт

Женский состав БК "Самара" уступил УГМК матче премьер-лиги

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 января, женский состав БК "Самара" в домашнем матче премьер-лиги уступил УГМК со счетом 60:80, сообщает пресс-служба волжанок.

Фото: БК Самара

В начале матча "Самара" держалась с  соперником вровень благодаря попаданиям Дарьи Курильчук, Ольги Новиковой и Елизаветы Колотовкиной. Но с середины стартового периода "лисицы" стали отрываться в счете. И хотя треха от Екатерины Пивцайкиной чуть притормозила их порыв, к концу четверти гости уже создали себе небольшой задел: 15:23.

Не задалось у хозяек и начало второго периода: только одно очко за пять минут. И "Самара" получила двукратное отставание: 16:33. УГМК неумолимо наращивал свое преимущество: 24:48 к большому перерыву.

В третьей десятиминутке самарская команда отладила защитные построения, а в атаке несколько раз срывала овации трибун: Анастасия Пиженко попадала издали, Дарья Курильчук реализовывала "2+1", Маргарита Золотухина и Елизавета Колотовкина прорывались к кольцу соперниц в проходах. В итоге хозяйки взяли отдельно взятый период: 19:13. Хотя общий счет по-прежнему был заметно не в их пользу: 43:61 перед заключительной четвертью.

Ее "Самара" открыла трехой от Ольги Новиковой. Какое-то время удавалось держать эту разницу в 15 очков. Но и когда гости вернули разницу на рубеж в 20+, волжанки бились до финальной сирены.

60:80 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет вновь дома: 16 января команда примет курское "Динамо".

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