Мошенники украли у самарской пенсионерки валюту и 400 тыс. рублей

Пенсионерка из Самары, поверила в необходимость срочной декларации валюты и лишилась более 400 тыс. руб. из-за мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В течение нескольких дней на сотовый телефон 76-летней жительницы Самары поступило несколько звонков от якобы специалиста финансового учреждения, который сообщил, что имеющуюся на руках валюту необходимо срочно задекларировать иначе отказ от процедуры понесет серьезные последствия. Встревоженная женщина, решила согласиться на предложение ведь дома у нее находилось несколько иностранных купюр. Следуя инструкции звонившего, пенсионерка передала имеющуюся у нее валюту и более 400 тыс. руб. для пролонгации уже действующего вклада курьеру, которые тот передаст специалисту, чтобы пожилая женщина не тратила время на визит в финансовое учреждение.

Через несколько дней после передачи средств, самарчанка решила позвонить в организацию и узнать состоялось ли декларирование валюты, но телефон специалиста оказался недоступным. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно обратилась в ближайший отдел полиции за помощью. Возбуждено уголовное дело.