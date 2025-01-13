16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мошенники украли у самарской пенсионерки валюту и 400 тыс. рублей Тольяттинка фиктивно поставила на учет 17 иностранцев В Жигулевске полицейские оказали доврачебную помощь женщине с ножевым ранением Мошенники украли 100 тыс. руб. у самарской пенсионерки В Тольятти будут судить мужчину, у которого нашли сигареты на 18 млн рублей

Преступления Происшествия

Мошенники украли у самарской пенсионерки валюту и 400 тыс. рублей

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пенсионерка из Самары, поверила в необходимость срочной декларации валюты и лишилась более 400 тыс. руб. из-за мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В течение нескольких дней на сотовый телефон 76-летней жительницы Самары поступило несколько звонков от якобы специалиста финансового учреждения, который сообщил, что имеющуюся на руках валюту необходимо срочно задекларировать иначе отказ от процедуры понесет серьезные последствия. Встревоженная женщина, решила согласиться на предложение ведь дома у нее находилось несколько иностранных купюр. Следуя инструкции звонившего, пенсионерка передала имеющуюся у нее валюту и более 400 тыс. руб. для пролонгации уже действующего вклада курьеру, которые тот передаст специалисту, чтобы пожилая женщина не тратила время на визит в финансовое учреждение.

Через несколько дней после передачи средств, самарчанка решила позвонить в организацию и узнать состоялось ли декларирование валюты, но телефон специалиста оказался недоступным. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно обратилась в ближайший отдел полиции за помощью. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2