Судимый житель Жигулевска умыкнул из магазина 23 пачки сыра

В Жигулевске перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый в краже из магазина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Жигулевска обратился представитель одного из сетевых магазинов, который заявил, что кто-то похитил 23 пачки сыра. Ущерб составил более 3 тыс. рублей.
Полиция по камерам вычислила злоумышленника - им оказался местный 33-летний житель. Его нашли и доставили в отдел полиции, где задержанный рассказал, что продал похищенный сыр случайным прохожим, а выручку потратил на себя.
В отношении ранее судимого за преступления имущественного характера фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?