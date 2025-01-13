Судимый житель Жигулевска умыкнул из магазина 23 пачки сыра

В Жигулевске перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый в краже из магазина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Жигулевска обратился представитель одного из сетевых магазинов, который заявил, что кто-то похитил 23 пачки сыра. Ущерб составил более 3 тыс. рублей.

Полиция по камерам вычислила злоумышленника - им оказался местный 33-летний житель. Его нашли и доставили в отдел полиции, где задержанный рассказал, что продал похищенный сыр случайным прохожим, а выручку потратил на себя.

В отношении ранее судимого за преступления имущественного характера фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу.