В Самарской области пытаются узнать причину смерти напавшего на женщину в магазине голого мужчины

В 63 регионе полицейские разбираются в деталях нападения на продавщицу. ЧП произошло 12 января в с. Клявлино.

Голый мужчина напал на сотрудницу супермаркета на ул. Северной, 70. По словам очевидцев, он сначала бегал по улице с криками "Нас всех обманывают", а потом забежал в магазин. Там он разбил бутылку и сильно порезал продавца.

Как пояснили в ГУ МВД по Самарской области, прибывшие полицейские передали мужчину медикам. Жизни продавца ничего не угрожает, проводится проверка.

По данным источников в правоохранительных органах, ранее мужчина сбежал из медучреждения. Туда он был помещен после того, как устроил пожар в своей квартире.

В итоге мужчина умер. Причины его смерти сейчас устанавливают. Выясняется, употреблял ли он наркотики.