В Самарской области пытаются узнать причину смерти напавшего на женщину в магазине голого мужчины

В 63 регионе полицейские разбираются в деталях нападения на продавщицу. ЧП произошло 12 января в с. Клявлино.
Голый мужчина напал на сотрудницу супермаркета на ул. Северной, 70. По словам очевидцев, он сначала бегал по улице с криками "Нас всех обманывают", а потом забежал в магазин. Там он разбил бутылку и сильно порезал продавца.
Как пояснили в ГУ МВД по Самарской области, прибывшие полицейские передали мужчину медикам. Жизни продавца ничего не угрожает, проводится проверка.
По данным источников в правоохранительных органах, ранее мужчина сбежал из медучреждения. Туда он был помещен после того, как устроил пожар в своей квартире.
В итоге мужчина умер. Причины его смерти сейчас устанавливают. Выясняется, употреблял ли он наркотики.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???