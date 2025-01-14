Житель Похвистневского района припрятал дома килограмм марихуаны

В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Похвистневского района поступило сообщение, что местный 31-летний житель может хранить дома наркотики. Оперативники в присутствии понятых осмотрели дом и надворные постройки и обнаружили пакет с килограммом марихуаны.
Задержанный пояснил, что собрал листья конопли в поле и высушил их для личного употребления, продавать не планировал. Во время допроса полиция обратила внимание на то, что мужчина пьян. Медосвидетельствование показало, что опьянение - наркотическое. В отношении задержанного составили материал об административном правонарушении по статье"Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". За это его оштрафовали на 4 тыс. рублей.
Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?