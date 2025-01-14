Доверчивый самарский пенсионер обменял 50 тысяч на "новые" купюры

В полицию Самары обратился 88-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионер сообщил, что ему на сотовый позвонил неизвестный и рассказал о выпуске новых денежных купюр.
Завладев вниманием мужчины, злоумышленник предложил обменять "устаревшие" деньги на новые. Пенсионер согласился и, когда к нему пришел "обменщик купюр", отдал 50 тысяч рублей. Взамен он получил "новые" купюры, но чуть позже понял, что это - подделка.
Пожилой мужчина попытался связаться с незнакомцем, однако номер, с которого звонил злоумышленник, уже был недоступен.
Осознав, что его обманули мошенники, пенсионер обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?