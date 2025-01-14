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Руководить минздравом Самарской области будет главврач онкодиспансера

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство здравоохранения Самарской области в скором времени обретет нового руководителя. С февраля ведомство будет возглавлять главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, но пока в статусе "временно исполняющего обязанности". Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства.

Фото: samaraonko.ru

Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, сейчас кандидатура Андрея Орлова проходит согласование в Минздраве РФ, но он уже будет принимать участие в проектной работе правительства.

Через три недели планируется провести оперативное совещание по вопросам здравоохранения. Глава региона поручил Андрею Орлову представить доклад о работе отрасли за прошлый год, кадрах, материально-технической базе, проблемах станций скорой помощи.

Пост министра здравоохранения Самарской области стал вакантным после отставки Армена Беняна в конце ноября 2024 года. Причиной стала жалоба сотрудника скорой помощи на давление.

Через месяц стало известно, что в отношении Армена Беняна возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По данным источника Волга Ньюс, обвинения связаны с закупками медоборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение". 

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