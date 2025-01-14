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Экономика и бизнес

Региональный Гарантийный фонд помог бизнесу привлечь более 2,3 млрд руб. на развитие

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям 333 микрозайма на 817 млн руб. и 87 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 1,5 млрд руб. на решение разных бизнес-задач. Итоги работы регионального Гарантийного фонда в прошлом году представил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"ГФСО помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 2,3 млрд рублей на развитие, благодаря льготным финансовым продуктам: микрозаймам по минимальным ставкам и поручительствам для получения банковских кредитов. При этом ставки микрозаймов не зависят от уровня ключевой ставки Банка России", — рассказал Дмитрий Богданов.

Чтобы еще больше представителей МСП смогли воспользоваться льготным финансированием, по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд докапитализирован на 240 млн рублей.

В Гарантийном фонде готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Для бизнеса на старте, социальных, инновационных предприятий и самозанятых граждан действует минимальная ставка — 1% годовых. Для предприятий легкой промышленности предусмотрены свои условия — ставка 3% годовых. Если предприниматель ведет деятельность на территории Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска, ставка для него составит 3,7%, Максимальная ставка по финансовым программам ГФСО составляет 7,5%. По программам Гарантийного фонда предприниматели могут получить до 5 млн руб., сроком до 3 лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО.

В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института — Корпорации МСП.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

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