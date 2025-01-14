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Общество

В Самарской области пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2025 г. на мощных объектах телерадиовещания Самарской области (РТС, РТПС) запланирована профилактика, требующая временного отключения теле- и радиопередающего оборудования цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, телеканала "Губерния", аналоговых радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Губерния".

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов. Об этом сообщает филиал РТРС "Самарский областной радиотелевизионный передающий центр".

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 до 17:00 местного времени:

— 15 января 2025 г. — на РТС Самара-Арена — радиоканалов "Радио России" и "Маяк" в аналоговом формате;

— 16 января 2025 г. — на РТС Большая Глушица — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала "Самарское губернское телевидение", радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

— 20 января 2025 г. — на РТС Самара (в зоне охвата г. о.Новокуйбышевск) — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения;

— 22 января 2025 г. — на РТПС Жигулевск (в зоне охвата г. о. Тольятти и часть н. п. Ставропольского района) — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

— 23 января 2025 г. — на РТС Сызрань — 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, радиоканалов "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате;

— 27 января 2025 г. — на РТПС Самара-Гагарин — радиоканала "Вести ФМ" в аналоговом формате;

— 29 января 2025 г. — на РТС Сергиевск –- 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала "Самарское губернское телевидение", радиоканалов "Радио России" и "Самарское губернское радио" в аналоговом формате.

По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 27 января 2025 г. с 08:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радио "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

График профилактических работ (по московскому времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на официальном сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя".

Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

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Последние комментарии

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

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