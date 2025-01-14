Экс-бухгалтера тольяттинского детсада заподозрили в мошенничестве

В Тольятти возбудили уголовное дело в ношении бывшего главного бухгалтера детского сада. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с 2023 года по 2024 г. подозреваемая незаконно начисляла себе премии и таким образом присвоила более 235 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?