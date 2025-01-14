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Баскетбол Спорт

"Самара" уступила "Локомотиву-Кубани" — 69:96

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 69:96 уступила на домашней арене краснодарскому "Локомотиву-Кубани".

Матч начался с "трешки" без сопротивления от Глеба Голдырева. "Самара" владела преимуществом в начале, два трехочковых реализовал Михаил Кулагин, а Попов и Пынько забили свои средние броски, у гостей был активен Би Джей Джонсон и Кливленд. В концовке, самарских болельщиков двумя подряд "трешками" порадовал Егор Амосов. Первая четверть закончилась со счетом 21:20 в пользу хозяев.

Вторая четверть началась с доминирования гостей, но счёт был не критическим — 21:26. При очередной ошибке самарцев, Би Джей Джонсон выбежал один на кольцо, попытался сделать данк, но получил небольшое повреждение. Хозяева тем временем набирали ход, свои дальние броски забили Егор Амосов и Андрей Сопин. Гости продолжали огрызаться, сначала Уэйли забросит из-под кольца, а затем Гудумак забросит трехочковый без сопротивления, а самарцы отвечали попаданиями Кулагина и Попова. Первая половина закончилась со счетом 40:49 в пользу краснодарцев.

Вторая половина началась с точных попаданий Кливленда и Мартюка. Самарцы ответили "трешкой" Андрея Сопина, но этого было мало, хозяева часто не попадали и теряли мяч, чем пользовался соперник, и уже к концовке отставание было -25. Предпоследнюю четверть с перевесом в 27 очков выигрывает "Локо" — 47: 74.

Последняя четверть началась с 2+1 от Ильи Попова. "Самара" начала отыгрывать отставание за счет бросков Голдырева, Чикарева и Сопина, но из-за нереализации отрыв все равно был большим, и он продолжал расти. За две минуты до конца хозяева уступали -26, и даже появившаяся чисто самарская "пятерка" не смогла изменить итоговый счет — 69:96.

Самыми результативным у самарцев стали Михаил Кулагин (13 очков) и Егор Амосов (12 очков) и Илья Попов (10 очков). У гостей эффективными были Антониус Кливленд (14 очков) Айзейя Уэйли (13 очков), Владислав Емченко (13 очков) и Александр Гудумак (11 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 19 января в Казани. Соперником станет УНИКС.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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