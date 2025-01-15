В Самаре на остановке произошла потасовка из-за разных музыкальных вкусов

В ГУ МВД по Самарской области сообщили об инциденте на остановке общественного транспорта, в результате которого избили парня из-за "неправильных" музыкальных пристрастий.

Происшествие случилось ночью возле остановки на пересечении ул. Ставропольской и Ново-Вокзальной в Самаре. Ссора завязалась между двумя компаниями молодых людей на почве разных вкусов в музыке.

В итоге одного из участников конфликта госпитализировали с травмами, остальных полицейские доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса 23-летний потерпевший пояснил, что незадолго до случившегося он вместе со знакомым гулял по улицам. Около 23:00 они решили отдохнуть и, увидев остановочный павильон, расположились в нем. Включив с мобильного устройства музыку, парни стали подпевать.

Через несколько минут вблизи павильона на перекрестке остановился автомобиль, из которого вышли двое нетрезвых мужчин, обматерили поющих и потребовали перестать шуметь. Между компаниями завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

Доставленный в отдел полиции 24-летний ранее не судимый и безработный оппонент пострадавшего признал вину и сообщил, что ударил противника в нижнюю челюсть, из-за чего тот упал и потерял сознание.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.