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Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "17 минут мы играли хорошо, а там уже бензин кончился"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Локомотива-Кубани" (69:96) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также поделился, как команда готовилась к сопернику, у которого выигрывала еще при Дражене Анзуловиче.

"Конечно, неприятно говорить о поражении. Все в нашем клубе хотят побеждать, тем более в последнем матче с МБА-МАИ мы были близки, чтобы выиграть. Сегодня "Локомотив" — это совсем другой уровень. Я сразу предупредил ребят, что они играют в быстрый и атлетичный баскетбол, у них хорошая вертикальность, подборы, чем они сегодня и воспользовались. Мы на каждый матч пытаемся придумать что-то новое по защите, но ресурс у нас, конечно, мал в том плане, что это неопытные игроки, которые подключаются к нашим домашним играм. Плюс, большая нагрузка выпадает на лидеров Мишу Кулагина и Илью Попова, соперник не дает им простора, сегодня это сыграло с нами злую шутку", — отметил тренер самарцев.

По его словам, "Самаре" удалась хорошая первая четверть. "Единственное, я не удовлетворен тем, как мы закончили вторую четверть последние две минуты и как начали третью, будем разбираться, проводить анализ и делать выводы. Но в целом… Стараемся, бьемся. Надеемся, что в скором времени вернутся травмированные игроки и будут более уверенными игроки замены", - сказал Владислав Коновалов.

Также он ответил на вопрос, использовала ли команда наработки Дражена Анзуловича при подготовке: "Одно дело, если имеешь в составе Гудумака, Далтона и Карданахишвили — наверно, это совсем другой рисунок игры. Когда у тебя в составе абсолютно новые люди... И поверьте, это уже четвертая игра, и мы каждый раз подходим к сопернику серьезно и делаем наработки исключительно из наших игроков, которых мы на сегодняшний день имеем. Нам сегодня не хватило энергии. 17 минут мы играли хорошо, а там уже бензин кончился", — подытожил Коновалов.

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