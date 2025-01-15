Областной медиахолдинг "Самара 450" возглавит Наталья Родимова

Медиахолдинг, который объединяет телевидение и радио "Губерния", информационный портал sovainfo.ru, газету "Волжская коммуна" и интернет-журнал "Кому на Волге" в ближайшие месяцы перейдет под бренд "Самара 450". Эти СМИ станут частью концепции по развитию региона на следующие 12 лет, когда будет отмечаться юбилей областной столицы.
Как сообщили в правителстве региона, губернатор Вячеслав Федорищев назначил нового руководителя медиахолдинга. Его возглавит Наталья Родимова. Ранее она работала в областных и муниципальных СМИ, администрации Самары, возглавляла пресс-службу губернатора Самарской области, а затем работала пресс-секретарем банка ВТБ в Приволжском федеральном округе.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.