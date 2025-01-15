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Власть и политика

Областной медиахолдинг "Самара 450" возглавит Наталья Родимова

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Медиахолдинг, который объединяет телевидение и радио "Губерния", информационный портал sovainfo.ru, газету "Волжская коммуна" и интернет-журнал "Кому на Волге" в ближайшие месяцы перейдет под бренд "Самара 450". Эти СМИ станут частью концепции по развитию региона на следующие 12 лет, когда будет отмечаться юбилей областной столицы.

Как сообщили в правителстве региона, губернатор Вячеслав Федорищев назначил нового руководителя медиахолдинга. Его возглавит Наталья Родимова. Ранее она работала в областных и муниципальных СМИ, администрации Самары, возглавляла пресс-службу губернатора Самарской области, а затем работала пресс-секретарем банка ВТБ в Приволжском федеральном округе.

 

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