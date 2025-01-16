На жительницу Борского района, незаконно прописавшую в квартире мигранта, завели уголовное дело

В Борском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимой 49-летней местной жительницы, которая зарегистрировала по месту пребывания в своей квартире 42-летнего уроженца одной из соседних республик, не собираясь предоставлять ему помещение для проживания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские Борского района осмотрели ее квартиру, допросили соседей, сделали запросы в организации, изъяли касающиеся правонарушения документы.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. В настоящее время расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

В ГУ МВД напомнили, что фиктивная регистрация граждан по месту пребывания или жительства является серьезным правонарушением.

По словам начальника УВМ ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Дениса Сафарова, согласно статье 322.2 УК РФ, указанное правонарушение наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

"Альтернативой могут быть принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет с аналогичными ограничениями", - прокомментировал он.