Под Тольятти в ДТП попал микроавтобус с пассажирами

В четверг, 16 января, на трассе под Тольятти в Ставропольском районе в ДТП угодил микроавтобус, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас на месте происшествия в Ставропольском районе работают полицейские. В настоящее время на место ДТП выехало руководство территориального органа и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства, количество пострадавших и причины ДТП.

"По предварительной информации, пассажиры в микроавтобусе не пострадали", — отмечают в пресс-службе регионального управления МВД России.