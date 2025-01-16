На кадастровый учет поставлен комплекс очистных сооружений в селе Приволжье Самарской области

Долгожданный для всех жителей Самарского региона единый недвижимый комплекс "Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений микрорайона Приволжский села Приволжье" был поставлен на кадастровый учет межмуниципальным отделом по Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам самарского Росреестра.
Чистота Волги невозможна без улучшения качества стоков воды, сбрасываемых в реку. Комплекс сооружений построен в рамках Федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". В ходе его реализации предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры муниципального района, сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории муниципального района Приволжский Самарской области, а также повышение инвестиционной привлекательности района.
Комплекс сооружений, включающий — насосную, резервуар и очистное сооружение, предусматривает полный цикл биологической очистки и обеззараживания сточных вод. Для Приволжского района это особенно актуально, ведь великая русская река протекает здесь на протяжении 80 километров.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.