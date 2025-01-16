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Экономика и бизнес

Проект студента ТГУ повысит производительность ультразвуковой линии

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Магистрант Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Владислав Соколов завершает разработку уникальной системы охлаждения для устройств ультразвуковой сварки. В настоящее время подана заявка на получение патента. Проект реализуется в рамках Передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" (ПИШ "ГибридТех").

Фото: фото предоставлено ТГУ

Напомним, в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" в Самарской области созданы три передовые инженерные школы. Программа развития ПИШ направлена на сохранение национальной безопасности за счет достижения технологического суверенитета и обеспечения импортонезависимости.

Разработанная система охлаждения ультразвуковых колебательных систем (УЗКС) может быть использована как в ручных, так и в автоматизированных устройствах для ультразвуковой сварки.

"Главная идея в том, что в конструкцию корпуса УЗКС включается новый элемент — вихревая трубка Vortex. Она создает условия для разделения потока воздуха на холодный и горячий. Холодный поток охлаждает систему, а выделяемое тепло отводится вместе с горячим потоком. Таким образом удается значительно повысить эффективность охлаждения и производительность системы", — рассказал Владислав Соколов.

Вихревая трубка — эффективное решение для различных задач по локальному охлаждению в условиях производства. Используя сжатый воздух в качестве источника энергии, вихревые трубки генерируют два потока воздуха — горячий и холодный.

Идея разработки родилась, когда Владислав Соколов участвовал в проекте по модернизации пяти автоматических линий ультразвуковой сварки деталей обивки дверей и панели приборов автомобиля LADA Vesta. Это был первый крупный проект ПИШ "ГибридТех" по заказу генерального партнера АО "АвтоВАЗ".

"Линия ультразвуковой сварки состоит из большого числа модулей. При усиленной нагрузке или в результате выхода из режима холостого хода эти модули перегреваются и выходят из строя. Замена и ремонт отнимают время, приводят к простоям, — пояснил научный руководитель Владислава Соколова, доцент института машиностроения ТГУ Денис Левашкин. — Разработка Владислава снизит вероятность отказа ультразвукового модуля из-за перегрева и тем самым повысит производительность всей линии".

В России подобное конструкционное решение пока нигде не применялось, поэтому разработчик технологии подал заявку на патент в Федеральное бюро интеллектуальной собственности.
ПИШ "ГибридТех" создана на базе ТГУ в кооперации с индустриальными партнерами в рамках федерального проекта Министерства науки и высшего образования РФ. Генеральный партнер ПИШ "ГибридТех" — АО "АвтоВАЗ".

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