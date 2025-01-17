На площади Кирова восстановили светящиеся гвоздики

В конце 2024 г. напротив площади Кирова в Самаре вновь заработала советская световая конструкция — две красные гвоздики. Восстановлением занимались команда проекта "Надо сохранить", рекламно-производственная компания "Волга-Неон" и самарская сеть "Додо Пицца", которая полностью профинансировала работу над объектом.
"При нашей первой встрече гвоздики были спрятаны за баннерами: был виден лишь стебель, но даже этого хватило, чтобы понять, что за рекламой — световая конструкция в форме цветка", — рассказал основатель проекта "Надо сохранить" Михаил Митюков.
После того, как волонтерам проекта удалось договориться о работе над восстановлением гвоздик с государственными органами и жителей дома, были проведены демонтаж и очистка конструкции. С гвоздик, выполненных из дюралюминия, сняли старую — зеленую фасадную — краску, чтобы определить подлинный цвет бутонов и стебля. Сохранить оригинальный слой краски не удалось, поэтому конструкции покрасили заново, подобрав цвета, как в оригинале.
"Когда почистили большую площадь, то весь красный цвет был в матовых пятнах. Мы и шлифовать чем только не пытались, но пятнистость не уходила. А сбоку объемной части цветков — почистить качественно вообще непросто. В некоторые места даже рука не всегда подлезает, не то что какой-то инструмент", — поделился Михаил Митюков.
Финалом работ стал монтаж конструкции на фасаде дома.
"Мы сами живем в Самаре и видим, какой большой потенциал есть у нашего города. Советская световая декорация в форме гвоздик — знакомый многим самарцам символ, — отметил директор самарской сети "Додо Пицца" Дмитрий Троян. — Восстанавливая гвоздики вместе с проектом "Надо сохранить" и делая другие добрые дела для города, мы показываем активным жителям, что вместе нам по силам сделать Самару тем городом, которым мы могли бы гордиться".
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.