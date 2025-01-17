На площади Кирова восстановили светящиеся гвоздики

В конце 2024 г. напротив площади Кирова в Самаре вновь заработала советская световая конструкция — две красные гвоздики. Восстановлением занимались команда проекта "Надо сохранить", рекламно-производственная компания "Волга-Неон" и самарская сеть "Додо Пицца", которая полностью профинансировала работу над объектом.

"При нашей первой встрече гвоздики были спрятаны за баннерами: был виден лишь стебель, но даже этого хватило, чтобы понять, что за рекламой — световая конструкция в форме цветка", — рассказал основатель проекта "Надо сохранить" Михаил Митюков.

После того, как волонтерам проекта удалось договориться о работе над восстановлением гвоздик с государственными органами и жителей дома, были проведены демонтаж и очистка конструкции. С гвоздик, выполненных из дюралюминия, сняли старую — зеленую фасадную — краску, чтобы определить подлинный цвет бутонов и стебля. Сохранить оригинальный слой краски не удалось, поэтому конструкции покрасили заново, подобрав цвета, как в оригинале.

"Когда почистили большую площадь, то весь красный цвет был в матовых пятнах. Мы и шлифовать чем только не пытались, но пятнистость не уходила. А сбоку объемной части цветков — почистить качественно вообще непросто. В некоторые места даже рука не всегда подлезает, не то что какой-то инструмент", — поделился Михаил Митюков.

Финалом работ стал монтаж конструкции на фасаде дома.

"Мы сами живем в Самаре и видим, какой большой потенциал есть у нашего города. Советская световая декорация в форме гвоздик — знакомый многим самарцам символ, — отметил директор самарской сети "Додо Пицца" Дмитрий Троян. — Восстанавливая гвоздики вместе с проектом "Надо сохранить" и делая другие добрые дела для города, мы показываем активным жителям, что вместе нам по силам сделать Самару тем городом, которым мы могли бы гордиться".