Житель Самарской области поссорился с подругой жены и испортил ее машину

В Кошкинском районе Самарской области задержали 20-летний местного жителя, подозреваемого в нарушении неприкосновенности жилища и повреждении автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, парень вломился в дом подруги его жены и устроил скандал, так как был недоволен их дружбой. После этого, уходя, он повредил припаркованную рядом машину потерпевшей. Ущерб составил 63 тыс. рублей.

Полицейские задержали молодого человека на улице. При этом подозреваемый, который был пьян, оскорбил правоохранителей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества"). Собранные материалы, в том числе по незаконному проникновению в жилище и оскорблению полицейских передали в следственные органы.