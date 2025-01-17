Тольяттинец украл колесо, чтобы заменить пробитое на своей машине

В Тольятти двух ранее судимых местных жителей 32 и 37 лет задержали за автокражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 52-летний мужчина, с машины которого сняли колесо. Ущерб составил около 3 тыс. рублей. Полицейские изучили записи расположенных рядом камер видеонаблюдения и вычислили, на какой машине передвигались злоумышленники и куда поехали.

При задержании подозреваемые признали вину и пояснили, что таким образом хотели заменить пробитое колесо на машине старшего из них.