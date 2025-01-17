16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По заявлению Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе возбуждено дело В Самаре снова начали судить экс-силовика за хищение криптовалюты на 205 млн рублей В Клявлинском районе пенсионер, хранивший дома порох, подпал под уголовное дело Предпринимателя из Тольятти обвиняют в обналичивании 87 млн рублей В Смышляевке пьяный мужчина въехал на машине в дом соседа

Преступления Происшествия

Тольяттинец украл колесо, чтобы заменить пробитое на своей машине

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти двух ранее судимых местных жителей 32 и 37 лет задержали за автокражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

К правоохранителям обратился 52-летний мужчина, с машины которого сняли колесо. Ущерб составил около 3 тыс. рублей. Полицейские изучили записи расположенных рядом камер видеонаблюдения и вычислили, на какой машине передвигались злоумышленники и куда поехали.

При задержании подозреваемые признали вину и пояснили, что таким образом хотели заменить пробитое колесо на машине старшего из них.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2