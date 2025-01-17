Самарец потерял 75 тыс. руб., пытаясь выгодно купить автомобильный двигатель

В Самаре местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина разместил в интернете объявление о покупке двигателя для своей иномарки. Вскоре ему в мессенджере написал якобы продавец, который предлагал агрегата по цене гораздо ниже рыночной. Чтобы "зарезервировать" товар он попросил предоплату. Вот только, получив от потерпевшего 75 тыс. руб., "продавец" пропал.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?