Самарец потерял 75 тыс. руб., пытаясь выгодно купить автомобильный двигатель

В Самаре местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина разместил в интернете объявление о покупке двигателя для своей иномарки. Вскоре ему в мессенджере написал якобы продавец, который предлагал агрегата по цене гораздо ниже рыночной. Чтобы "зарезервировать" товар он попросил предоплату. Вот только, получив от потерпевшего 75 тыс. руб., "продавец" пропал.