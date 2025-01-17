АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностического обследования магистральных нефтепроводов (МН) за 2024 год. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью около 6,7 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республики Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областей.
Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия с целью обеспечения безаварийной работы производственных объектов, соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.
Специалисты провели внутритрубное диагностирование 38,7 км подводных переходов резервных ниток магистральных нефтепроводов через реки Волга, Самара, Чепрак, Дон, Хопер, Медведица, Ик, Малый Караман, Малый Иргиз, Большой Кинель и Пролетарское водохранилище. Контроль технического состояния этих объектов осуществлен с привлечением персонала АО "Транснефть - Подводсервис".
Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) разработки и производства АО "Транснефть - Диаскан" — профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов. Также использовались комбинированные диагностические комплексы, принцип работы которых основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск. Всего за минувший год на линейной части МН проведен 91 пропуск ВИП.
На нефтеперекачивающих станциях выполнено техническое диагностирование около 45 км технологических трубопроводов, обследованы 187 единиц механо-технологического оборудования, проверены 354 единицы дополнительного оборудования (приварные элементы, соединительные детали, емкости сбора утечек, а также камеры пуска и приема средств очистки и диагностики).
Внутритрубная диагностика — важное направление в сфере безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и безаварийной доставки нефти и нефтепродуктов потребителю.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее