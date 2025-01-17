16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году выполнило диагностику около 6,7 тыс. км трубопроводов АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение систем контроля нефти на производственных объектах в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах Генератор добрых дел: представляем проект о социальной миссии "Транснефть - ТСД" Молодые специалисты Куйбышевского НПЗ представили свои разработки на федеральном уровне

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году выполнило диагностику около 6,7 тыс. км трубопроводов

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностического обследования магистральных нефтепроводов (МН) за 2024 год. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью около 6,7 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республики Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия с целью обеспечения безаварийной работы производственных объектов, соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

Специалисты провели внутритрубное диагностирование 38,7 км подводных переходов резервных ниток магистральных нефтепроводов через реки Волга, Самара, Чепрак, Дон, Хопер, Медведица, Ик, Малый Караман, Малый Иргиз, Большой Кинель и Пролетарское водохранилище. Контроль технического состояния этих объектов осуществлен с привлечением персонала АО "Транснефть - Подводсервис".

Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) разработки и производства АО "Транснефть - Диаскан" — профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов. Также использовались комбинированные диагностические комплексы, принцип работы которых основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск. Всего за минувший год на линейной части МН проведен 91 пропуск ВИП.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено техническое диагностирование около 45 км технологических трубопроводов, обследованы 187 единиц механо-технологического оборудования, проверены 354 единицы дополнительного оборудования (приварные элементы, соединительные детали, емкости сбора утечек, а также камеры пуска и приема средств очистки и диагностики).

Внутритрубная диагностика — важное направление в сфере безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и безаварийной доставки нефти и нефтепродуктов потребителю.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2