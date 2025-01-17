АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностического обследования магистральных нефтепроводов (МН) за 2024 год. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью около 6,7 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республики Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областей.

Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия с целью обеспечения безаварийной работы производственных объектов, соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

Специалисты провели внутритрубное диагностирование 38,7 км подводных переходов резервных ниток магистральных нефтепроводов через реки Волга, Самара, Чепрак, Дон, Хопер, Медведица, Ик, Малый Караман, Малый Иргиз, Большой Кинель и Пролетарское водохранилище. Контроль технического состояния этих объектов осуществлен с привлечением персонала АО "Транснефть - Подводсервис".

Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) разработки и производства АО "Транснефть - Диаскан" — профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов. Также использовались комбинированные диагностические комплексы, принцип работы которых основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск. Всего за минувший год на линейной части МН проведен 91 пропуск ВИП.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено техническое диагностирование около 45 км технологических трубопроводов, обследованы 187 единиц механо-технологического оборудования, проверены 354 единицы дополнительного оборудования (приварные элементы, соединительные детали, емкости сбора утечек, а также камеры пуска и приема средств очистки и диагностики).

Внутритрубная диагностика — важное направление в сфере безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и безаварийной доставки нефти и нефтепродуктов потребителю.